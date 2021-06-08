«Кто узнает своих сорванцов, дайте ремня»: опасные игры детворы в заброшенном здании снял очевидец

Об опасных играх детворы в сети рассказали жители Кавалерово. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Опасные игры детворы попали в прицел камеры очевидцы в поселке городского типа Кавалерово в Приморье. Как отмечает очевидец, ребята разного возраста забираются на крышу недостроенного здания и резвятся там. Понятное дело, что подобный досуг крайне опасен для жизни. Буквально на выходных посещение заброшенного здания во Владивостоке закончилось настоящей трагедией. Бетонная плита насмерть придавила подростка, так что темя крайне актуальная и животрепещущая.

– Дети различного возраста, начиная с 7-летних до старшеклассников. Часто устраивают погромы на крыше недостроенного корпуса районной больницы, – поделился в сети один из жителей Кавалерово.

Дети собираются для игр на крыше. Фото: www.instagram.com/primorye_online.

Многие пользователи интернета с пониманием отнеслись к предупреждению и даже посоветовали, как отвадить ребятню с опасного объекта.

«Лезут по наружной лестнице? Обмажьте ее ступени…. и до дождя лазать перестанут. Хотите длительный эффект? Смола и колючая проволока вам в помощь. P.S. Все вышеперечисленное не является руководством к действию, автор не призывает к осуществлению и не несет ответственность за ущерб здоровью и имуществу», «Кто узнает своих сорванцов, дайте нагоняй», «Можно было бы сказать все мы так делали, но давайте не будем забывать что буквально на этих выходных ребенок умер во время игр на заброшке», – комментируют пользователи сети.

Нашлись и те, кто посчитал, что детей нужно оставить в покое, не заметив явную угрозу жизни и здоровью в подобных развлечениях.

«Бедные дети, всюду палево, никакой свободы самовыражения и личного пространства», «Как хорошо, что в наше время, 80-е, не было телефонов. Почти никто не знал, что мы вытворяли», «Половину детства провел на этой стройке», – высказываются в интернете жители края.

Местные жители отмечают, что подобные игры здесь наблюдаются часто. Фото: www.instagram.com/primorye_online.

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