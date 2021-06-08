«Какие шашлыки, теперь я дома останусь»: увиденное на мосту испугало приморцев

Кадры с дороги взбудоражили сеть. Фото: Милана СОКОЛ

«Мне уже стало плохо от увиденного» – комментируют кадры, снятые на одном из мостов в Приморье, пользователи сети. На видео попали греющиеся на солнышке змеи. От живого клубка, честно говоря, действительно становится не по себе, даже при просмотре, что уж говорить об эффекте присутствия.

С приходом тепла змей с каждым днем становится больше. При этом гады, вышедшие из зимней спячки, встречаются не только в лесополосе, но и в черте города, пугая местных жителей. Накануне «КП-Владивосток» рассказывала о неожиданной гостье, наделавшей переполоха на Нейбута. Что касается новых кадров с моста, судя по всему, автор видео далеко не робкого десятка. Женщина спокойно снимает и комментирует, приближаясь к змеям.

«Блин, у меня бы инфаркт случился», «Какие на фиг шашлыки, теперь я дома останусь», «Даже от просмотра волосы дыбом», «ААА, мурашками покрылась, какой ужас», – делятся в интернете жители края.

Стоит отметить, что на пути приморцев встретились амурские полозы. Змеи – неядовитые и, можно сказать, полезные в хозяйстве. Так как пресмыкающиеся отлично ловят мышей, многие дачники предпочитают не выгонять их с огородов. По наблюдениям местных жителей, полозы также отгоняют ядовитых собратьев, однако это исключительно народное мнение, с которым вполне могут поспорить эксперты.

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