Покрышкам здесь не место. Улицы Владивостока очищают от старых шин

Во Владивостоке утилизируют старые шины. Фото: Фото МБУ «Содержание городских территорий».

Во Владивостоке продолжается масштабная уборка и комплексный ремонт на улицах. Ежедневно специалисты дорожной службы «Содержание городских территорий» ликвидируют свалки автопокрышек в разных районах города. Совсем недавно старую резину вывезли сразу из нескольких районов города.

Очистка территорий от покрышек прошла на Баляева, Гамарника, Амурской, Крыгина, Горной, Пестеля, Посьетской, Борисенко, Советской, на мысе Кунгасный и микрорайоне Снеговая Падь. Примечательно, что специалисты не только собирают выкинутые нерадивыми автолюбителями шины вдоль дорого, но и ликвидируют целые стихийные свалки. Чаще всего горы из колес вырастают на пустырях, вблизи контейнерных площадок и за гаражами.

Собранные за день покрышки дорожная служба увозит на площадку для временного хранения, откуда их забирает специализированная компания – «ЭкоСтар Технолоджи». Вся резина перерабатывается. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», резина в том числе идет на производство безопасных покрытий детских и спортивных площадок, беговых дорожек.

Отметим, с начала года во Владивостоке собрано для утилизации около 22 000 шин. Администрация города заключила дополнительный контракт на вывоз еще 12 000 старых покрышек.

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