Жители Владивостока могут сами выбрать, какие улицы ремонтировать в первую очередь

Улицы Владивостока комплексно отремонтируют по нацпроекту.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока изучает мнения горожан о проблемных точках на карте города. Жители столицы Приморья могут сами выбрать, какие улицы нужно отремонтировать в первую очередь. Специалисты мэрии города подготовили список объектов, которые в ближайшие три года могут комплексно благоустроить по программе «Безопасные качественные дороги».
Напомним, в этом году благодаря нацпроекту комплексный ремонт уже во всю кипит на Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой), Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой), Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока), Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской) и Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута). «КП-Владивосток» подробно рассказывала о ходе работ на перечисленных участках.
– Мы также сейчас формируем перечень адресов, которые будут включены в нацпроект на ближайшие три года. Просим горожан высказать свое мнение, – отметил заместитель главы Владивостока – руководитель городского управления дорог и благоустройства, Николай Зайцев.
На основе предварительного мониторинга в программу предлагается включить следующие участки:
на 2022 год:
1. Карбышева;
2. Калинина (срок выполнения всех работ – 2 года);
3. Днепровская;
4. Лазо;
5. Нейбута (срок выполнения всех работ – 2 года);
6. Давыдова.
на 2023 год:
7. Невельского (срок выполнения всех работ – 2 года);
8. Комсомольская;
9. Невская;
10. Южно-Уральская;
11. Чапаева;
12. Цимлянская.
на 2024 год:
13. Баляева;
14. Лиманная;
15. Постышева;
16. Иртышская;
17. Фадеева;
18. Вострецова.
Неравнодушные жители города, которые переживают за свой район и качество дорог, могут поделиться мнением на официальной страничке городской администрации в Инстаграм. Проголосовать можно перейдя по ссылке.
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