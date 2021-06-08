Жители Владивостока могут сами выбрать, какие улицы ремонтировать в первую очередь

Улицы Владивостока комплексно отремонтируют по нацпроекту. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока изучает мнения горожан о проблемных точках на карте города. Жители столицы Приморья могут сами выбрать, какие улицы нужно отремонтировать в первую очередь. Специалисты мэрии города подготовили список объектов, которые в ближайшие три года могут комплексно благоустроить по программе «Безопасные качественные дороги».

Напомним, в этом году благодаря нацпроекту комплексный ремонт уже во всю кипит на Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой), Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой), Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока), Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской) и Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута). «КП-Владивосток» подробно рассказывала о ходе работ на перечисленных участках.

– Мы также сейчас формируем перечень адресов, которые будут включены в нацпроект на ближайшие три года. Просим горожан высказать свое мнение, – отметил заместитель главы Владивостока – руководитель городского управления дорог и благоустройства, Николай Зайцев.

На основе предварительного мониторинга в программу предлагается включить следующие участки:

на 2022 год:

1. Карбышева;

2. Калинина (срок выполнения всех работ – 2 года);

3. Днепровская;

4. Лазо;

5. Нейбута (срок выполнения всех работ – 2 года);

6. Давыдова.

на 2023 год:

7. Невельского (срок выполнения всех работ – 2 года);

8. Комсомольская;

9. Невская;

10. Южно-Уральская;

11. Чапаева;

12. Цимлянская.

на 2024 год:

13. Баляева;

14. Лиманная;

15. Постышева;

16. Иртышская;

17. Фадеева;

18. Вострецова.

Неравнодушные жители города, которые переживают за свой район и качество дорог, могут поделиться мнением на официальной страничке городской администрации в Инстаграм. Проголосовать можно перейдя по ссылке.

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