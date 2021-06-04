Своими глазами: как во Владивостоке делают дороги качественнее и безопаснее

На улицах Владивостока проходит комплексный ремонт. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Аббревиатуру БКД «безопасные и качественные дороги», мы услышали в 2017 году. Приморский край попал в эту программу, и на ремонт дорог в нескольких муниципалитетах, в том числе Владивостоке, выделили большие федеральные деньги. На эти деньги в тот год отремонтировали участок Светланской от Лазо до ДВГТУ, Народный проспект от путепровода до 3-й Рабочей и ещё несколько улиц. Получилось неплохо.

В чем главный плюс этой программы: дороги ремонтировали комплексно, с тротуарами, заменой люков, решёток и плит перекрытия на инженерных сетях, с укреплением бордюрного камня (его теперь заливают у основания бетоном). До этого собственных средств хватало только на ямочный ремонт. Теперь же в городе за 4 года БКД появилось несколько километров дорог, к качеству которых, за некоторыми исключениями, трудно придраться.

В 2021 году программа продолжена, и попали под неё во Владивостоке ещё семь улиц. Как продвигается ремонт, корреспондент КП решил проверить своими глазами.

Во Владивостоке кипят работы по благоустройству дорог. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ладыгина

Улица Ладыгина – один из самых протяженных и самых, пожалуй, сложных участков капитального дорожного ремонта этого года. Сложностей здесь много, от очень серьезного уклона до оживленного трафика. При этом работать приходится в условиях снующих туда-сюда машин, запаркованных обочин и большого потока пешеходов. Перекрывать улицу, очевидно, не получится. Но несмотря на все трудности, дорожники тоже работают живо, работа кипит и в выходные.

Сейчас здесь трудятся две не связанные друг с другом бригады: дорожники, они пока заняты тротуарами, и вторая – она возводит подпорную стену. Кстати, эта стена в нынешнем сезоне точно самая длинная – 550 метров, высота от 1,8 до 4,8 метра. И весьма необходимая, как показали сильные ливни прошедших двух лет: несколько раз с сопки на Ладыгина сползал грунт прямо на дорогу. Как говорят в мэрии, стена уже готова на 50%, визуально кажется, что и больше, осталось не так уж и много, но рабочие не хотят загадывать.

строители возводят новую подпорную стену. Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Вот мы сейчас скажем, что управимся за неделю. А всю эту неделю будет дождь идти. И что тогда? Так что мы просто работаем, а результат вы увидите, - говорят строители.

Снизу, от улицы Адмирала Кузнецова, где подпорная стена уже возведена, специалисты устанавливают бордюрный камень, обозначая будущий уровень дороги. На противоположной стороне улицы все бордюры уже установлены, отсыпан новый тротуар и прямо сейчас рабочие утрамбовывают щебеночное основание под асфальтирование.

Работы на Ладыгина идут полным ходом. Фото: Сергей БАЛАНОВ

На некоторых участках Ладыгина тротуары уже в асфальте. Например, ближе к улице Нейбута, рядом с новым торговым центром. Некоторое время назад бизнесмены смогли согласовать и спешно оборудовать вдоль дороги парковку для клиентов, перекрыв полностью движение пешеходам. Власти тогда пообещали, что тротуар тоже появится, и вот он действительно появился, так что эта проблема решена. Остались лишь нюансы, например, пока не очень понятно, как этот тротуар в конечном итоге будет соединен с автобусной остановкой на Нейбута, появится ли на перекрестке Ладыгина-Нейбута пешеходный переход, а он нужен, потому что на противоположной стороне тротуар тоже уже заасфальтировали, люди им активно пользуются, а еще здесь открывается отличный вид на Первореченский район города и Амурский залив.

Часть пешеходных дорожек уже заасфальтирована. Фото: Сергей БАЛАНОВ

На Ладыгина планируют оборудовать автобусные карманы. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Саму проезжую часть на Ладыгина к асфальтированию пока не готовили, покрытие пока старое, все в ямах, некоторые очень глубокие. Сразу видно, за что улица попала в список по программе «БКД». Ремонт тут нужен, тем более комплексный.

Комплексный ремонт улицы проходит по программе «БКД». Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ватутина

Улицу Ватутина ремонтируют от Стрелковой до Нейбута. Участок не очень большой, но с сильным уклоном, и поэтому ремонтировать его приходится каждый год, но асфальт все равно смывает с завидной регулярностью. Поэтому первым делом дорожники начали устанавливать ливневые лотки. Их можно наблюдать в нижней части дороги, ближе к Стрелковой.

Дорога здесь с большим уклоном. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Параллельно формируются новые тротуары, местами уже отсыпано щебеночное основание пешеходных дорожек, но к их асфальтированию рабочие еще не приступали.

В ближайшее время здесь сделают новые тротуары. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Как уточнили в мэрии, осложняется ремонт на участке тем, что параллельно здесь будут ремонтировать теплосети.

Запланирован ремонт системы ливневой канализации и теплосетей. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Окатовая

На улице Окатовой уже ведется подготовка к асфальтированию. Снят верхний слой старого покрытия, установлены дорожные и тротуарные бортовые камни, выведен продольный и поперечный профили дороги.

С одной стороны тротуар уже готов. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В районе кольца на Терешковой уже оборудован остановочный карман для автобусов, заасфальтированы пешеходные дорожки, сейчас специалисты в местах пересечения тротуаров с заездами к домам монтируют тактильную плитку. Если с одной стороны улицы тротуар практически готов, то по другой сейчас устанавливаются заборы, отделяющие пешеходную дорожку от проезжей части либо от территорий автостоянок.

Специалисты укладывают тактильную плитку. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Одновременно на участке работают десятки дорожников и техника даже в выходные.

Рабочие трудятся даже в выходные. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Харьковская

Участок Харьковской, попавший в программу БКД в этом году, фактически является продолжением улицы Окатовая. Работы ведутся на участке от кольца Терешковой до улицы Черемуховая.

С одной стороны оборудован тротуар. Фото: Сергей БАЛАНОВ

По всей длине улицы установлен дорожный бордюрный камень, в некоторых местах уже обустроены тротуары, например, в районе перекрестка с Черемуховой. Но в основном обустройство пешеходных дорожек пока в процессе.

На участке заменят бордюрный камень. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Примерно на середине участка рабочие занимаются обустройством автобусных остановок с обеих сторон улицы. Пока к завершению близка только одна сторона.

Подрядчик ведет работу и в выходные, но дорожников на участке немного.

Должны появиться транспортные карманы. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Бородинская

Улицу Бородинскую отремонтируют в этом году по всей длине одностороннего участка, то есть от 100-летия Владивостока и до кольца Багратиона. По ощущениям, это самый длинный участок во Владивостоке за все время БКД, впрочем, возможно, вы нас поправите, вспомнив длиннее.

На протяжении всей односторонней дороги укладывают новый асфальт. Фото: Лада Глыбина.

Работа кипит здесь и в выходные, устанавливается бордюрный камень, формируются и асфальтируются тротуары. На участке работают общительные дорожники, которые с удовольствием позируют на камеры. В целом за этот участок пока опасений нет.

Рабочие расплылись в улыбке, заметив камеру. Фото: Лада Глыбина.

Техника в полной боевой готовности. Фото: Лада Глыбина.

Посьетская и Адмирала Захарова

Нет особых опасений и за улицы на Эгершельде. Первый ремонт по программе БКД здесь был ещё в дебютном 2017-м, с тех пор привели в порядок множество участков. В прошлом году так и вовсе начали ремонт Крыгина, а в процессе починили ещё и Казанскую - на сэкономленные после торгов деньги. Кстати, сегодня по этим улицам ездить - одно удовольствие.

На Посьетской, от сквера Юнг до 1-й Морской, кипит работа. Старый асфальт местами демонтировали, отсыпаются основания для тротуаров, устанавливается бордюр.

Центр города не остался без внимания. Фото: Лада Глыбина.

Те же работы проведут и на Адмирала Захарова, которая соединяет Посьетскую с Бестужева и Станюковича. Да, участок небольшой, но важный»

Сказано

В целом, увиденное обрадовало. Как и сам факт, что работы начались задолго до лета, многое сделано, и хоть по контракту у строителей ещё два месяца, похоже, что они заинтересованы поймать все солнечные дни и ни в коем случае не затягивать до сентября, когда на дороги вернутся пробки.

Следит за сроками администрация города практически в ежедневном режиме.

- Управление дорог и благоустройства каждый день контролирует процесс ремонтных работ. Сотрудники технического надзора осуществляют контроль над проведением скрытых работ, над соблюдением качеств и норм согласно требованиям ГОСТа проводимых работ. Все возникающие вопросы и проблемы решаются оперативно, - говорит Валерий Корабельский, Главный специалист отдела ремонта из управления дорог и благоустройства.

Как говорится, верим, но проверим. Следите за сайтом КП. А если у вас есть замечания или предложения по ремонту дорог во Владивостоке - присылайте их на почту или в Вотсап, зададим их профильным специалистам.

Техника трудится на благо города. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Работы ведутся в разных районах Владивостока. Фото: Сергей БАЛАНОВ

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