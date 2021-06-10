Во Владивостоке продолжается борьба с незаконной уличной торговлей

Во Владивостоке борются с уличной торговлей.
Фото: vlc.ru
Сотрудники административно-территориальных управлений Владивостока совместно с полицией продолжают бороться с нелегальной торговлей на улицах города. В этот раз рейды прошли в Первореченском районе приморской столицы. За неделю проверки состоялись на улицах Амурской, Анны Щетининой, Тухачевского, Океанском проспекте, проспекте 100-летия Владивостока и Народном проспекте.
– Пресечение незаконной уличной торговли – одно из приоритетных направлений в работе административно-территориальных управлений всех пяти районов Владивостока, – отмечает пресс-служба мэрии города.
Специалисты отмечают, что нелегальные торговцы могут продавать товары сомнительного качества. Помимо этого, нерадивые предприниматели в погоне за выгодой порой устанавливают лотки даже на пешеходных зонах и часто оставляют за собой горы мусора.
– В отношении нелегальных торговцев составлено восемь протоколов об административном правонарушении. Им грозят штрафы до пяти тысяч рублей. Также сотрудниками полиции к ответственности были привлечены граждане, оказывающих услуги по заправке кондиционеров в авто, – уточнили специалисты АТУ Первореченского района.
Стоит отметить, что помимо незаконной торговли штраф могут получить и любители парковаться на газонах. Также администрация отслеживает незаконный снос зеленых насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий, организацию свалок и многие другие правонарушения в сфере благоустройства. Напомним, исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Шестаков проинспектировал центральные улицы совместно со представителями профильных управлений. Глава распорядился привести город в порядок в преддверии ВЭФ.
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