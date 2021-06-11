День России в Приморье: Активисты партии встретили «Русский рассвет»

Фото: Отдел агитационно-пропагандистской работы Приморского регионального отделения партии «Единая Россия».

Приморское региональное отделение партии отметило День России челленджем «Русский рассвет». В преддверии праздника активисты «Единой России» вместе с молодогвардейцами, волонтерами и представителями общественных организаций встретили рассвет в бухте Ахлестышева на острове Русский – таким образом собравшиеся отметили День России, пожелав, чтобы каждый наступающий день приносил ей новые победы и свершения.

Как отметил участник флешмоба, волонтер Павел Дорохов, собравшиеся не только отметили праздник в прекрасном дружеском кругу, но и передали онлайн-эстафету коллегам из других российских регионов, чтобы они встретили восход солнца на своих территориях.

«Эстафету у нас приняли активисты Республики Бурятия и Кемеровской области и, встретив рассвет, передали ее, в свою очередь, другим регионам, расположенным на западе», - рассказал волонтер

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете страны, в документе было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.