Во Владивостоке провели мастер-класс по корейской кухни «Я готовлю ханщик»

Фото: предоставлено организаторами

Генеральным консульством Республики Корея в г. Владивостоке совместно с блогером Галиной Ким был проведен детский мастер-класс по приготовлению блюд корейской кухни «Я готовлю ханщик». Галина Ким активно занимается продвижением корейской еды в Инстаграме, где у нее уже около 10 000 подписчиков.

В этом мастер-классе приняли участие 10 учеников АНПОО «ДВЦНО» НОШДС Восточной школы г. Владивостока и три блогера, специализирующихся в сфере кулинарии и корейской культуры. Участники мероприятия внимательно изучали то, как нужно готовить мини-кимпаб и корейский козинак кеканджон, а затем, разделились на команды для проведения соревнования.

В состав членов жюри вошли вице-консул Республики Корея в г. Владивостоке, г-жа Пэк Чимин, сотрудник Генерального консульства, г-жа Кён Хунмо, два представителя социального проекта «Белая трость» (Приморское общество слепых). Команде, одержавшей победу в соревновании, в качестве приза была вручена грамота и бейджи.

Фото: предоставлено организаторами

После завершения мероприятия Ким Галина подготовила для всех участников пулькоги, а сами участники угощали приготовленными ими мини-кимпабом и корейским козинаком.

Генеральное консульство Республики Корея в г. Владивостоке и в дальнейшем продолжит проводить различные мероприятия, на которых местные жители смогут попробовать блюда корейской кухни.