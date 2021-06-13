"Был на необитаемом острове": следователи навестили трехлетнего ребенка, спасенного на Ханке

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, с ним находится его бабушка. Фото: СУ СК по Приморскому краю

Сотрудники следственного управления навестили ребенка, которого удалось чудом спасти на озере Ханка. Его нашли на берегу озера рядом с лодкой, без сознания. Родителей ищут до сих пор. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, с ним находится его бабушка.

«Офицеры также решили поддержать малыша и подарили ему радиоуправляемый автомобиль. Мальчик очень обрадовался подарку и рассказал гостям, что был на необитаемом острове. Несмотря на юный возраст, он по-мужски успокаивает своих родных, что все будет хорошо», - сообщили в следственном управлении.

Как сообщалось ранее, надувная лодка с оторванным мотором обнаружена в 7 км от места привала родителей мальчика. В лодке находился ребенок, он был в тяжелом состоянии в связи с переохлаждением. Ребёнок более суток был один и если бы не активные действия местных жителей, все могло бы закончиться трагично.

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