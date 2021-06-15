Угроза нависла над головами. Во Владивостоке часть исторического здания рухнула перед авто

Часть фасада рухнула вниз. Фото: принтскрин видео.

Здание на Светланской, 205, во Владивостоке, построенное в 1930-е годы разрушается на глазах. Постройка, признанная объектом культурного наследия России, пугает своим видом прохожих, и не зря. 15 июня часть стены попросту рухнула вниз, приземлившись у припаркованной Honda Fit. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Местные жители сняли последствия ЧП на видео, запечатлев и обваливающуюся облицовку с зияющими дырами, расположенную над библиотекой.

«Когда будут реставрировать все здания-памятников архитектуры? Они уже из последних сил держатся...», «Реставрация будет видимо только после трагедии..... Светланская,46, тоже очень пугает своими балконами.... Я там хожу и понимаю, что у меня фобии начинают развиваться. Когда я иду под этими балконами и сверху на меня смотрят раскрошившиеся куски памятников архитектуры», – высказываются в сети жители края.

На одном из верхних этажей продолжает рушиться фасад. Фото: принтскрин видео.

Напомним, недавно исполняющий обязанности мэра Константин Шестаков вместе с представителями профильных ведомств прогулялся по центру Владивостока, осмотрев состояние домов, тротуаров и дорог. Глава города распорядился восстановить исторические фасады и привести в порядок столицу Приморья к ВЭФ.

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