«Это не тот дорогущий?»: житель Приморья внезапно нашел в своем гараже роскошного пятнистого кота

К нему судьба оказалась благосклонна. Фото: instagram/artem.news.plus

Любопытный пост появился на просторах интернета. Житель Артема сообщил о том, что в собственном гараже неожиданно для себя нашел питомца. «Красивый пятнистый кот. Может, потерялся. Хозяин, отзовись», - написал автор. Судя по фотографии, кот, действительно, роскошный. Напомним, что в начале месяца приморцы обсуждали объявление по поводу пропажи кота редкой породы сервал. Ажиотаж вокруг этой новости возник из-за стоимости домашнего животного – от 300 тысяч рублей. Дальневосточники из-за внешнего сходства предположили, что в обоих случаях речь об одном и том же красавце: «это не тот ли дорогущий?».

Но вот разница между ними большая. Как минимум в 250 тысяч рублей. Житель Артема нашел в гараже кота породы бенгал. Его рыночная стоимость варьируется в пределах 60 тысяч рублей. Среди приморцев уже объявились инициативные, которые захотели забрать его себе. «Если не найдется, я заберу» - написали несколько человек в интернете.

Чем закончилась история с сервалом – неизвестно. Но вот к пятнистому бенгалу судьба была благосклонна. В комментариях уже нашлись соседи хозяев, которые попросили придержать кота до их прихода.

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