Выпили, а потом «овандалели». СК начал проверку по факту осквернения памятника Герою России Олегу Пешкову школьницами из Приморья

Есть вероятность, что за проступок девочкам придется дорого заплатить. Фото: ars.town.

Видео, на котором две девочки осквернили сквер Героя России Олега Пешкова в Арсеньеве, сегодня гуляет по всем приморским группам в сети. Инцидент уже вызвал бурный резонанс в интернете. К счастью, личности обеих уже установлены. Подростков допросили в отделении полиции. Однако на этом история не замялась. Информация дошла до краевого следственного комитета. Сотрудники ведомства инициировали проведение проверки по статье «Вандализм».

- В настоящее время установлено, что две несовершеннолетние 14-и 15-и лет, употребив спиртные напитки, пошли гулять по городу. На улице Калининская девушки, зайдя за памятник герою, по очереди справили нужду на клумбу, после этого сорвали цветы и ушли, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что сейчас сотрудники СК направили силы на то, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Стоит отметить, что если в итоге будет возбуждено уголовное дело, то девочек могут привлечь к ответственности. Им может грозить не только денежный штраф и принудительные работы, но и реальное лишение свободы.

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