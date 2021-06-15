«Стыдно за своих землячек»: в Приморье школьницы осквернили памятник Герою России Олегу Пешкову

Памятник Герою России торжественно открыли в Арсеньеве в декабре 2016 года. Фото: ars.town.

Поступок, неподдающийся объяснению нормального человека, попал в прицел камеры наблюдения в приморском городе Арсеньев. Здесь 14 июня девочки-подростки осквернили памятник Герою России Олегу Пешкову, погибшему в Сирии в 2015 году. Под покровом ночи школьницы сначала справили естественную нужду на мемориале, а после вырвали цветы и раскидали их по скверу.

О ЧП стало известно благодаря неравнодушной жительнице города, которая написала заявление в полицию об осквернении мемориала, расположенного на улице Калининской. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Свою проверку по факту вандализма также начала краевая прокуратура. Установить личности безнравственных школьниц удалось благодаря видеозаписи. Уже к утру 15 июня девочек нашли.

– Причастными к данному правонарушению оказались местные жительницы в возрасте 14 и 15 лет. Они доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка. Информация будет направлена в органы образования Арсеньевского городского округа, – сообщила «КП-Владивосток» руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Отметим, звание Героя России Олегу Пешкову присвоено посмертно. Пилот бомбардировщика Су-24, участвующий в операции против террористов в Сирии, был обстрелян боевиками с земли при катапультировании. Памятник летчику, погибшему при выполнении воинского долга, был открыт в Арсеньеве в декабре 2016 года. С 2000 по 2009 годы Пешков жил с семьей в Арсеньеве и служил в войсковой части 78019, после чего переехал в Липецк.

– Когда-то Олег Пешков жил в моем доме и служил в 799-м разведывательном авиационном полку. Стыдно за своих землячек, – негодует в сети один из местных жителей.

Что подтолкнуло подрастающее поколение к столь низкому поступку – теперь будут выяснять специалисты. Напомним, в Приморье это уже далеко не первый случай осквернения воинских мемориалов подростками.

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