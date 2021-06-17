Сильный ветер, туман и морось. Погода во Владивостоке не порадует горожан

В Приморье сегодня пасмурно, местами сильный ветер. Фото: Милана СОКОЛ

В четверг на погоду в Приморье влияет поле пониженного атмосферного давления. Утром на побережье местами туман и морось. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», в крае преимущество без осадков. Воздух прогреется от +13 до +31°C в зависимости от района.

Во Владивостоке 17 июня переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами морось, туман. В городе будет дуть ветер юго-восточный умеренный до сильного, вечером сильный. Столбики термометров поднимутся до +14...+16°C, в пригороде теплее – до +20°C.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный до сильного, вечером сильный. В городе будет +24...+26°C.

В Находке также переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, восточный слабый до умеренного. Температура воздуха составит +18...+20°C.

Напомним, в конце недели ожидается сильное ухудшение погоды. Континентальная часть Приморья окажется во власти теплого китайского циклона. На край могут обрушиться сильные дожди, туман и ветер.

Сегодня температура воды в Амурском заливе +16°C, в заливе Посьет +18°C, в бухте Находка +14°C.

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