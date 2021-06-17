«Я бы переехала сразу»: пауки и змея из террариума расползлись по элитной новостройке во Владивостоке

Жильцов многоэтажке предупредили о возможном сюрпризе. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Весьма необычный случай произошел в новом ЖК во Владивостоке. Во время ремонта в одной из квартир разбился террариум. Экзотические животные пустились в вольное путешествие по элитной высотке. Фобия многих – увидеть змею, выползающую из коммуникаций, теперь вполне может воплотиться в жизнь.

Как выяснил корреспондент «КП-Владивосток», два паука-птицееда и полоз «совершили побег» из квартиры на Феодосийской, 35. Необычное объявление, появившееся в подъезде дома, весьма взбудоражило местных жителей. Оно и понятно, встретиться в собственной квартире с экзотическими тварями – так себе авантюра.

Автор объявления решил остаться анонимом. Фото: предоставлено очевидцами.

«Весь дом подсел на измену», «Я бы переехала сразу», «Как теперь заходить в ванну?», – делятся сообщениями в чатах жители Патрокла.

Стоит отметить, что приморцы все чаще находят змей в необычных местах. Накануне «Комсомолка» рассказывала о гнезде амурских полозов в электрощите.

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