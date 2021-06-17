Быстрее, выше, сильнее: в Приморье растет число больных коронавирусом

Число больных коронавирусом приморцев стремительно растет. Фото: Милана СОКОЛ

Эпидемиологическая ситуация в Приморье продолжает ухудшаться с каждым днем. За минувшие сутки в крае выявили 80 новых случаев заражения опасной инфекцией. Всего же с начала пандемии диагноз подтвердился 45 349 раз.

Согласно официальным данным от оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 в крае, еще один пациент не смог справиться с последствиями болезни. За время эпидемии коронавирус погубил 744 жителей Приморья.

Специалисты обследовали в общей сложности 1 091 411 человек, прививки решили поставить 178 662 приморцев.

Напомним, из-за роста числа заболевших в Приморье начали вводить ограничения. В Находкинском городском округе власти запретили проведение массовых мероприятий.

ПО ТЕМЕ

Начало третьей волны? В Приморье вводят новые ограничения из-за коронавируса

В крае заметно увеличилось число больных и смертей (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14