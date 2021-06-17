Быстрее, выше, сильнее: в Приморье растет число больных коронавирусом

Число больных коронавирусом приморцев стремительно растет.
Фото: Милана СОКОЛ
Эпидемиологическая ситуация в Приморье продолжает ухудшаться с каждым днем. За минувшие сутки в крае выявили 80 новых случаев заражения опасной инфекцией. Всего же с начала пандемии диагноз подтвердился 45 349 раз.
Согласно официальным данным от оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 в крае, еще один пациент не смог справиться с последствиями болезни. За время эпидемии коронавирус погубил 744 жителей Приморья.
Специалисты обследовали в общей сложности 1 091 411 человек, прививки решили поставить 178 662 приморцев.
Напомним, из-за роста числа заболевших в Приморье начали вводить ограничения. В Находкинском городском округе власти запретили проведение массовых мероприятий.
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