ДРСК построит новую кабельную линию 110 кВ в Первомайском районе Владивостока

Фото: предоставлено ДРСК

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) приступили к реализации проекта по строительству новой кабельной линии 110 кВ в Первомайском районе Владивостока.

В текущем году будет реализован первый этап проекта – строительство кабельной линии от подстанции «Улисс» до подстанции «Патрокл» протяженностью 2,6 километра.

Решение о переводе части воздушной линии электропередачи 110 кВ, обеспечивающей электроэнергией Первомайский район Владивостока, в кабельное исполнение было принято после прохождения ледяного дождя в конце прошлого года.

Строительство новой линии будет вестись в рамках реализации программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» (МиРЭК) на территории Приморского края.

Программой МиРЭК в 2022 году предусмотрен перевод всей линии 110 кВ «ВТЭЦ-2-Голдобин» в кабельное исполнение. Общая протяжённость трассы линии составит более 6 километров.

Кроме этого, в Первомайском районе Владивостока энергетики приморского филиала ДРСК завершают строительство резервной кабельной линии 35 кВ. На сегодняшней день под землей проложено более 3 километров кабельной линии. Общая протяженность линии составляет почти 4 километра. Работы по строительству линии и благоустройству территории выполняются согласно графику.

Реализация двух крупных проектов Приморских электрических сетей на территории Первомайского района позволит не только повысить надежность электроснабжения потребителей и снизить аварийность в сетях, но и обеспечить возможность использования резервной схемы электроснабжения микрорайона Чуркин.