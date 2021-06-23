«Ужас какой, я бы там от страха умерла»: вирусное видео напугало приморцев

Кадры возле мусорных контейнеров многих напугали. Фото: принтскрин видео.

Видео, от которого многим становится не по себе, облетело Приморье. Всего за сутки кадры с двумя обвившими друг друга змеями, посмотрели больше 100 тысяч местных жителей. Естественно, что многие перепугались, особенно учитывая, что гады устроили показательное выступление у мусорного контейнера, грубо говоря, нарваться на такую парочку можно, где угодно.

Примечательно, что многие пользователи сети подумали, что наблюдают брачный танец пресмыкающихся. Зрелище с одной стороны пугает, а с другой стороны завораживает. Но при более детальном просмотре, становится понятно, что это отнюдь не любовные утехи, а скорее противостояние. Обычно таким образом самцы сражаются за особь женского пола. Главная задача – заставить соперника опуститься, прижав его головой к земле.

Особо впечатлительных спешим успокоить, судя по виду змей, видео, скорее всего, снято не в Приморье. Хотя и в нашем крае ползучих тоже хватает. «КП-Владивосток» уже неоднократно писала о встречах с гадами в самых неожиданных местах.

Жители края с интересом обсуждают видеозапись, делясь своими историями.

«Змей Горыныч третью голову потерял», «Бррр...как я их боюсь, ужас», «Во Владивостоке много змей, я уж гулять боюсь», «Мы думали крысы самые страшные у мусорки, ошибочка» ,«Как ужасно, мне страшно даже через экран», «Сына сегодня ужалила гадюка, в больнице лежим», «Похожую сцуну в том году на Нейбута видел, довольно жутко», – отмечают приморцы.

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