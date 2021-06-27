Плюс 130: обновленные данные по коронавирусу в Приморье

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус не оставляет Приморье. За последние сутки смертельную болезнь подхватили 130 приморец. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Так, по данным ведомства, на сегодняшний день, 27 июня, в регионе привились 205 970 человек. Всего в крае заболели 46 300 человек, 42 376 – выздоровели. 768 приморцев справиться с недугом не смогли. Всего в Приморье обследовано 1 130 689 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что теперь получить вакцину можно будет и в общественных местах. В торговых центрах уже установлены мобильные пункты. Это сделано для того, чтобы работающим слоям населения было удобнее получить прививку, не посещая при этом лечебные учреждения.

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