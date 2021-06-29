Миллион ради прививки: ВМТП дарит 1 млн рублей для вакцинации приморцев

ВМТП перечислит 1 млн рублей для формирования призового фонда для популяризации вакцинации от COVID-19. Об этом Владивостокский морской торговый порт сообщает на своей странице в инстаграме.

«На этой неделе к генеральному директору ВМТП Роману Кухаруку обратился губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он предложил портовикам принять участие в формировании призового фонда. ВМТП поддержит эту инициативу и перечислит 1 млн рублей для закупки подарков!»

Торговый порт – градообразующее предприятие Владивостока, в котором работает более 2000 человек. ВМТП регулярно подчеркивает свою приверженность социальной ответственности бизнеса: помогает районным школам и детским домам Владивостока и Приморского края. На прошлой неделе состоялось открытие детской площадки на Эгершельде, восстановленной на средства ВМТП.

В 2020 году ВМТП закупил и передал 4000 экспресс-тестов на COVID-19 для медицинских работников Владивостока. В этом году порт принял решение пожертвовать средства для популяризации вакцинации.

В посте также сообщается, что в порту идет активная вакцинация персонала – каждый желающий может поставить прививку в одном из амбулаторных пунктов, а также в Торговом порту продолжают регулярные проверки работников всех подразделений с помощью ПЦР-тестов.

Медработники напоминают, что на сегодняшний день основным способом защитить организм от тяжелых последствий COVID-19 остается вакцинация.