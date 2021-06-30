Щебень по всей дороге, машины в кювете. Массовое ДТП с участием большегруза произошло в Приморье

Серьезное ДТП в Приморье.
Фото: 25.mvd.ru
Серьезное ДТП с участием трех авто, включая самосвал, произошло на приморской трассе, под Артемом. Уже известно, что аварию спровоцировал водитель с 25-летним стажем. Владелец Toyota Corolla Fielder сначала выехал на обочину, а потом оказался на встречной полосе.
Авто искорежило до неузнаваемости.
Фото: 25.mvd.ru
Авария случилась в районе 12 километра автодороги «Подъезд к Артему от автодороги Владивосток-Находка».
– 68-летний водитель автомашины Toyota Corolla Fielder, двигаясь со стороны города Артема в поселок Заводской, выехал на обочину. После этого, не справившись с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Scania. 37-летний водитель большегруза, потеряв управление, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Toyota Passo, – прокомментировала пресс-служба ОМВД России по городу Артему.
Пострадали два человека.
Фото: 25.mvd.ru
От удара большегруз перевернулся, а две другие машины вылетели с дороги в кювет. Травмы получили оба водителя легковых авто, мужчин госпитализировали. Известно, что виновник аварии в этом году уже шесть раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. По факту аварии проводится проверка, специалистам предстоит также установить тяжесть вреда здоровью, нанесенного в результате происшествия.
Напомним, недавно массовая авария с участием сразу восьми авто случилось и во Владивостоке. Виновником происшествия тоже стал владелец Toyota Corolla Fielder. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.
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