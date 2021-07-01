Новые смерти и стремительно растущая заболеваемость. Коронавирус продолжает косить приморцев

В Приморье стремительно растет число больных и умерших от коронавирсуа. Фото: Милана СОКОЛ

В Приморском крае растет число тех, кто не смог справиться с последствиями коронавирусной инфекции. Только за последние два дня умерли сразу 9 пациентов. Всего же с начала эпидемии скончались 789 местных жителей.

Подводя итоги июня, стоить отметить и стремительно растущую заболеваемость. Число больных увеличивается каждый день. За последние 24 часа специалисты подтвердили наличие коронавируса еще у 175 местных жителей. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 – 47 057.

Прививки от коронавируса на сегодняшний день сделали 224 629 местных жителей. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Приморье разворачивают два дополнительных госпиталя для лечения пациентов с COVID-19.

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