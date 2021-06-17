Обязательную вакцинацию от коронавируса могут ввести в Приморье

В Приморье рассматривается вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса. Фото: Милана СОКОЛ

Вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса сейчас обсуждается в министерстве здравоохранения Приморья. Как стало известно «КП-Владивосток», пока конкретного решения еще не принято, но край вполне готов перенять опыт других регионов.

– В рамках закона об иммунопрофилактике, вакцинация в России является добровольной. Законом определены категории работников, для которых условием допуска к трудовой деятельности является наличие иммунитета, в том числе прививка. В регионе обсуждается вариант введения обязательной вакцинации для некоторых сфер деятельности по примеру других регионов России, – прокомментировали «Комсомолке» в краевом Минздраве.

Стоит отметить, что в группу риска входят специалисты, предоставляющие услуги. Что это значит? Если местные власти решат ввести обязательную вакцинацию, то первыми в списках на прививку окажутся сотрудники следующих сфер: образования, здравоохранения, торговли, транспорта, культуры, общепита и госслужащие.

Кстати, первым из регионов Дальнего Востока об обязательной вакцинации объявил Сахалин. Здесь уже определены сроки, штрафные санкции ждут островитян уже с 21 июня. При этом в случае отказа от прививки и отсутствии на это веских оснований, например, медотвода, специалистов вполне могут отстранить от работы.

Заболеваемость коронавириусом сейчас растет по всей стране. Обязательная вакцинация уже введена в столице России, здесь же ужесточили меры профилактики. К сожалению, кривая статистики COVID-19 стремительно поползла вверх и в Приморье. Только за минувшие сутки в крае выявили 80 заболевших, один человек скончался. Всего же с начала пандемии заболели 45 349 местных жителей, умерли 744 человека. На данный момент прививку от коронавируса поставили 178 662 приморцев.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Приморье разворачивают два дополнительных госпиталя для лечения пациентов с COVID-19. 200 коек для пациентов с коронавирусом в состоянии средней степени тяжести и тяжелых появятся в отделении пульмонологии в Приморской краевой больнице №1 и в детской больнице в Уссурийске.

Рост числа заболевших обусловил и новые ограничения в некоторых районах края.Так, в Находкинском городском округе Роспотребнадзор рекомендовал отменить все культурно-массовые мероприятия. Речь идет о концертах, выставках и прочих акциях, где задействовано большое количество участников.

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