«Огромная полосатая морда, выскочил на дорогу»: приморцы рассказали о встрече с тигром прямо в городе

О встрече с хищником рассказал один из очевидцев. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Да у вас в Приморье по улицам тигры ходят» – часто заявляют приезжие и обычно слышат в ответ отрицание, но не в этот раз. Как уверяют очевидцы, ночью тигра видели в Фокино. Хищник выскочил на трассу практически перед машиной, обескуражив своим появлением окружающих.

История развернулась в Фокино в районе улицы Усатого.

– Поздно вечером тигр выскочил на дорогу на повороте из леса, в районе кафе «Аншлаг». Огромная полосатая морда, видно, что взрослый. Он устремился в сторону бухты Абрек. А там, кстати на углу мужчина свинок черных разводит, – поделился в «КП-Владивосток» свидетель, отметив, что в охотнадзор о появлении хищника уже сообщили.

Напомним, недавно редакция подробно рассказывала о «клубничном тигре», который повадился лазить по огородам с ягодами в Спасске-Дальнем. Животное ведет себя вальяжно и практически не боится людей. Специалистам предстоит более подробно изучить поведение кошки, которая должна быть дикой, а не ручной.

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