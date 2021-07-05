«Как он туда вообще заехал?» Наглость «субариста» на популярном пляже Владивостока вызвала гнев

Парковка на берегу разозлила очевидцев. Фото: принтскрин видео.

Деревянный настил, лишь недавно установленный на пляже в районе мыса Ахлестышева во Владивостоке, судя по всему, уже прошел испытание на прочность. За пешеходной зоной, призванной облагородить пляж и сделать его удобным для прогулок, оказался автомобилист. Машина, припаркованная практически у кромки воды, вызвала негодование свидетелей.

Как именно водитель Subaru Forester проехал на береговую линию – осталось за кадром. Не исключено, что, миновав новенький настил. Хотя на данный момент он покрывает не всю территорию пляжа, возможно, ушлый водитель где-то нашел лазейку. Однако, парковка у воды в любом случае запрещена.

«Вызовите полицию это уже порча городского имущества», «Тут только крупные штрафы могут помочь. И обязательно должен быть администратор пляжа, чтобы каждый час объезжал территорию и следил за порядком», «Да уж... ладно сейчас... А в разгар лета понаставят свои корыта возле воды, людям места не хватает под солнцем полежать... Для этого и сделали разделительную дорожку ( кто не понял)... Надеюсь, дело доведут до логического завершения и у таких эгоистов не будет возможности заехать на территорию пляжа...», – выражают недовольство в сети местные жители.

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