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Происшествия6 июля 2021 8:47

Список пассажиров самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке 6 июля 2021 года

На данный момент есть информация о 15 пассажирах самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке 6 июля 2021 года
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-26, который перестал выходить на связь на Камчатке

Список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-26, который перестал выходить на связь на Камчатке

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Появился список пассажиров, находящихся на борту самолёта АН-26, который перестал выходить на связь на Камчатке.

Члены экипажа:

Рустем Завгаров 1956 года рождения - бортмеханик;

Иван Неверов 1990 года рождения - бортоператор;

Дмитрий Никифоров 1986 года рождения - командир воздушного судна;

Александр Анисимов - второй пилот;

Владимир Садиев 1972 года рождения - штурман;

Ирина Середа 1982 года рождения - бортпроводник.

Пассажиры самолета:

Артем Т. 2004 года рождения;

Константин Лаптев 1977 года рождения;

Ольга Устинова 1988 года рождения;

Михаил Кудашкин 1987 года рождения;

Петр Аяни 1984 года рождения;

Анастасия Попель 1981 года рождения;

Александр Каримулин 1979 года рождения;

Мария Нестерова 1952 года рождения;

Алена Лисичкина 1987 года рождения;

Мария Широкова 1999 года рождения;

Александр Андрейкин 1977 года рождения;

Ольга Андрейкина 1974 года рождения;

Ольга Мохирева 1979 года рождения;

Евгений Левицкий 1983 года рождения;

Иван Сивак 1986 года рождения;

Екатерина Поникарова 1990 года рождения;

Евгений Нестерук 1986 года рождения;

Юрий Столяров 1984 года рождения;

Юлия Суровцева 1977 года рождения;

Сергей Бояршин 1963 года рождения;

Татьяна Майорова 1990 года рождения;

Алиса Х. 2014 года рождения.

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