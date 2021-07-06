Список пассажиров самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке 6 июля 2021 года

Список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-26, который перестал выходить на связь на Камчатке
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Появился список пассажиров, находящихся на борту самолёта АН-26, который перестал выходить на связь на Камчатке.
Члены экипажа:
Рустем Завгаров 1956 года рождения - бортмеханик;
Иван Неверов 1990 года рождения - бортоператор;
Дмитрий Никифоров 1986 года рождения - командир воздушного судна;
Александр Анисимов - второй пилот;
Владимир Садиев 1972 года рождения - штурман;
Ирина Середа 1982 года рождения - бортпроводник.
Пассажиры самолета:
Артем Т. 2004 года рождения;
Константин Лаптев 1977 года рождения;
Ольга Устинова 1988 года рождения;
Михаил Кудашкин 1987 года рождения;
Петр Аяни 1984 года рождения;
Анастасия Попель 1981 года рождения;
Александр Каримулин 1979 года рождения;
Мария Нестерова 1952 года рождения;
Алена Лисичкина 1987 года рождения;
Мария Широкова 1999 года рождения;
Александр Андрейкин 1977 года рождения;
Ольга Андрейкина 1974 года рождения;
Ольга Мохирева 1979 года рождения;
Евгений Левицкий 1983 года рождения;
Иван Сивак 1986 года рождения;
Екатерина Поникарова 1990 года рождения;
Евгений Нестерук 1986 года рождения;
Юрий Столяров 1984 года рождения;
Юлия Суровцева 1977 года рождения;
Сергей Бояршин 1963 года рождения;
Татьяна Майорова 1990 года рождения;
Алиса Х. 2014 года рождения.
Напомним, на Камчатке экипаж легкомоторного самолета АН-26085, на борту которого находится 26 человек, перестал выходить на связь недалеко от посёлка Палан. На поиски воздушного судна вылетел спасательный вертолет Ми-8.