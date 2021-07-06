Обнаружены обломки самолета: спасатели на вездеходах выдвинулись к месту крушения на Камчатке

На Камчатке произошло ЧП с воздушным судном. Фото: Александр Артемов.

На Камчатке во время масштабной поисково-спасательной операции обнаружили обломки самолета, предположительно это Ан-26, который 6 июля пропал с радаров. Сейчас на место предполагаемого ЧП выехали спасатели.

По информации ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» на Камчатке, обломки обнаружены в прибойной зоне в 3,8 км севернее поселка Палана.

– Все прибывшие силы и средства направлены к предполагаемому месту крушения. Туда следуют 26 спасателей на вездеходах. Продвижение осложнено темным временем суток и начавшимся морским приливом, – прокомментировала официальный представитель ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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