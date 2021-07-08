Маленькие вандалы: в Приморье нашли осквернителей могил

Ребята поломали могильные плиты. Фото: www.instagram.com/atypical_dalnegorsk.

В Приморье в короткие сроки нашли тех, кто осквернил могилы на кладбище в Дальнегорском городском округе. Вандалами оказались два мальчишки, 9 и 13 лет. Дети не только поломали часть надгробий, но и, как уверяют местные жители, измазали памятники фекалиями. Примечательно, что в силу возрасту они не могут нести уголовную ответственность, а родителям на данный момент грозит лишь небольшой штраф.

Напомним, происшествие случилось на кладбище села Мономахово. Близкие, которые пришли навестить могилы своих усопших родных, оказались в ужасе от увиденной картины. Часть могильных плит были повалены, часть – измазаны. Одна из пострадавших обратилась в полицию.

Полицейские быстро нашли негодников. Детей опросили в присутствии родителей.

– Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), – прокомментировала пресс-служба МО МВД России «Дальнегорский».

Стоит отметить, что за надругательство над местами захоронения уголовным кодексом предусмотрено в качестве максимального наказание лишение свободы на срок до пяти лет. Однако ответственность по статье 244 УК РФ наступает с 16 лет. Пока же потерпевшим придется взыскивать ущерб с родителей юных осквернителей могил через суд.

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