Яма – звезда Инстаграма: дыра под Золотым мостом появилась из-за наглых воришек

В эту яму поместился взрослый мужчина. Фото: принтскрин видео.

Яма, ставшая новой звездной фотозоной Владивостока, исчезла. Не успели горожане выложить фотографии с головой, торчащей из асфальта, как мэрия отреагировала на ситуацию. Представитель администрации прокомментировала корреспонденту «КП-Владивосток» образовавшееся недоразумение.

На днях в группах Инстаграма стали появляться кадры, где взрослые мужчины с головой залезают в яму посреди дороги. То ли портал в другой мир, то ли новая фотозона образовалась на улице Калинина, под Золотым мостом. Горожане успели возмутиться глубокой яме, а потом и пошутить. Однако такая ситуация – совсем не шутки, так можно и без колес остаться.

Журналист «Комсомолки» обратился в мэрию Владивостока, чтобы там разъяснили обстановку. Как рассказала пресс-секретарь администрации Ольга Суходоева, ливневка была похищена самым наглым образом.

– С колодца ливневой канализации была украдена крышка вместе с обоймой, – заметила собеседница.

Ситуации, когда пропадают решетки и люди, довольно частое явление. Бывают, конечно, и провалы или повреждения, но тогда на месте или рядом остаются какие-то разломанные части элемента инфраструктуры. Однако в этот раз возле ямы не было ни обломков решетки, ни самой обоймы, на которую, собственно, и крепится решетка.

Но представитель мэрии успокоила – специалисты дорожной службы «Содержание городских территорий» оперативно все починили прошедшей ночью.

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