На 36 улицах Владивостока отремонтируют дороги

На улицах Владивостока проходит масштабный ремонт дорог. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке планируется сделать комплексный или восстановительный ремонт на 36 улицах города. Работы сейчас кипят на большей части объектов, а в ближайшее время начнутся еще по 16 адресам. За ходом ремонта тщательно следят специалисты администрации и города и общественные наблюдатели.

Напомним, силами муниципальной дорожной службы и подрядчиков благоустраивают проезд на Тобольской, Садгородской, Стрелковой, Русской, Ладыгина, Окатовой, Харьковской, Бородинской, Посьетской, Ватутина, Луговой, проспекте Красного Знамени и по другим адресам.

– Проводим как комплексный, так и восстановительный ремонт повреждённых участков. Сейчас работы идут на 20 объектах, начать ремонт в ближайшее время планируется ещё на 16 улицах, – отметил заместитель главы города – руководитель городского управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Стоит отметить, что ремонт дорог во Владивостоке проводят за счет средств городского бюджета, субсидий из федерального и краевого бюджетов, а также благодаря национальной программе «Безопасные качественные дороги». «КП-Владивосток» ранее подробного рассказывала, что нацпроект позволяет не только заасфальтировать проезд, но и облагородить всю прилегающую территорию. Речь идет о замене тактильной брусчатки, новом покрытии на пешеходных зонах, установке знаков, замене разметки и ограждений, восстановлению подпорных стен.

– Ремонтом дорог, тротуаров и прилегающей дорожной инфраструктуры занимаются муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» и привлеченных подрядных организаций. Среди них – «Бетон-Сервис», «ИСТ», «Строительный комплекс», «Океан Лоджистик», «ОСК-1», «Океан Лоджистик», ИП Ходэи З.С, «Промстрой-ДВ», «СИТИ Строй», «Фортэс», – расскахзала в администрации Владивостока.

На данный момент рабочие трудятся на следующих участках:

- Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова);

- Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой);

- Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой);

- Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока);

- Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской);

- Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута);

- Луговой (от Баляева, 60 до Луговой, 55);

- проспекте Красного Знамени (от дома № 114 стр. 1 до дома № 125);

- Тобольской;

- Стрелковой;

- 2-й Линейной (от ж/д переезда до пересечения с улицей 2-й Линейной);

- Свердлова (от остановки общественного транспорта станция Садгород до остановки до остановки общественного транспорта Свердлова);

- Садгородской;

- проспекте Красного Знамени (от дома № 114, стр. 4 до пересечения с Шилкинской);

- Коммуны (от дома № 2 по улице Коммуны до улицы Есенина);

- Есенина (от улицы Коммуны до улицы Садгородской);

- подъезде к гостинице «Экватор» (Набережная, 20);

- Жигура (от Аллилуева до дома Жигура, 52);

- проспекте Острякова (от дома № 38 до кольца «Первой Речки»);

- Русской (от кольца «Багратиона» до микрорайона Снеговая падь).

В ближайшее время дорожники начнут ремонт на Нейбута, Адмирала Кузнецова, Черняховского, Невельского, Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Калинина (в районе домов № 11а, 19, 21), в районе поворота на Поспелово, Семёновской, Батарейной, Набережной, Пограничной, Владикавказской, Фадеева, Шепеткова, Дальзаводской и по другим адресам.

Восстановление участков дорог уже завершилось на Днепровской, Гоголя, Колесника, Ильичева, Вострецова, Южно-Уральской, Печорской, объездной трассе Седанка – Патрокл, проспекте 100-летия Владивостока, проспекте Красного Знамени и по другим адресам.

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