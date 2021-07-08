Жителям Владивостока предлагают рассказать, где еще остались неубранные ветки и сломанные деревья

Во Владивостоке обрезают поврежденные деревья. Фото:Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

Во Владивостоке продолжают разбираться с последствиями стихии, которая ударила по городу еще в ноябре. Из-за ледяного дождя тогда оказались поломаны сотни деревьев. К вырубке и обрезке аварийных стволов сейчас подключились крупные лесопромышленные предприятия Приморского края. Специалисты МУП «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока» также продолжают уборку территории от веток, только за последние 20 дней от завалов расчистили участки по 160 адресам.

Для учета проблемных мест создана гугл-карта. Жители города могут рассказать, где еще необходима уборка от веток.

– Сообщить о нарушениях или новых скоплениях веток с указанием геоточки или привязки к адресу можно в директ инстаграм-аккаунта помощника и. о. главы города Арсения Крепского @ap.krepskiy, – прокомментировала пресс-служба администрации Владивостока.

Под спилку идут только сильно пострадавшие и опасно накренившиеся деревья. Специалисты распиливают крупные ветки на более мелки части и оставляют их на время, чтобы они напитались влагой и не представляли опасности в случае пала. На все работы выдаются соответствующие разрешения на снос аварийных зеленых насаждений.

Сейчас санитарная обрезка проходит вдоль дорог в пригороде Владивостока и на острове Русский, на подъездах к поселкам.

– Наша бригада сегодня, 8 июля, прибыла на остров Русский, и мы начали работы с территории чуть дальше Русского моста и пойдем по Университетскому проспекту вглубь острова. Сильно в лес не заходим, поскольку сейчас основная задача – убрать сухие ветки с придорожной зоны, – рассказал начальник участка одного из лесопромышленных предприятий Андрей Медведев.

Работы по ликвидации последствий стихии пройдут на трех участках: первый – от проспекта 100-летия Владивостока, 157 через улицу Маковского до границы города; второй – на трассе Седанка – Патрокл, третий – на острове Русский: он захватывает часть Университетского проспекта, дороги на Канал и к поселкам Парис, Мелководный и Поспелово.

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