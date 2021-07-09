День ВМФ близко: совсем скоро жители Владивостока смогут увидеть парад кораблей прямо в Золотом Роге

Второй год подряд парад кораблей на День ВМФ пройдет в бухте Золотой Рог. Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Параду кораблей Тихоокеанского флота в бухте Золотой Рог в честь Дня ВМФ быть. Такое распоряжение отдал командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянец.

День Военно-Морского Флота вновь подарит жителям Владивостока бывавшее всего один раз зрелище. 25 июля корабли ТОФ выстроятся вдоль набережной Цесаревича, в бухте Золотой Рог. Сейчас руководство флота определяет, какие же суда смогут увидеть приморцы. Обычно на параде стараются показать разнородность сил и в строй встают ракетные крейсера, десантные корабли, вспомогательные суда и, конечно, подводные лодки. Но перед тем, как флагманские корабли появятся в бухте – а это будет за три-четыре дня до парада, – военные должны выставить рейдовое оборудование.

Кстати говоря, привычного военно-спортивного праздника на водной станции в этом году не будет. Причиной вновь послужили ограничения, наложенные на массовые мероприятия.

Пока же до Дня ВМФ осталось две недели, читатели могут посмотреть, как праздник проходил в ковидный 2020 год: корабли запускали салют прямо под Золотым мостом.