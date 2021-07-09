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Владивосток9 июля 2021 4:58

Душно и до +35: абсолютно летняя погода ждет некоторые районы Приморья

Природа взяла курс на август
Дарья НАУМЕЦ
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Жара и духота совсем скоро накроют край.

Жара и духота совсем скоро накроют край.

Фото: "КП" Архив

Летняя погода обоснуется в Приморском крае. Регион ждет повышение температуры воздуха и духота, информирует «Комсомольская правда – Владивосток».

Глава Примгидромета Борис Кубай заявил, что следующая неделя в Приморье выдастся жаркой. Там, где сейчас температура воздуха составляет всего +12…+15 градусов, она поднимется до +18...+20 градусов. В континентальных районах края воздух может прогреться даже до +30...+35 градусов, а кое-где и выше. Жарко будет и в западных районах, и в восточных, хотя ожидать там +35 не стоит, заметил главный синоптик.

Из-за высокой температуры и повышенной влажности могут возникнуть кратковременные дожди в отдельных местах Приморья.

В это же время во Владивостоке дневные туманы ослабеют или же и вовсе рассеются. Будет душно.

Дожди с Китая, которые могли пойти в Приморье, направятся в сторону Амура, поэтому в нашем крае расцветает летняя погода, а природа взяла курс на август.

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