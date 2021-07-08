Приморье, крепись: близится сезон тайфунов

Период циклонов продлится до середины осени. Фото: Инстаграм космонавта Олега Артьева.

Не так страшен сам тайфун, как его последствия. В Приморье начинается сезон тайфунов.

Как отмечают региональные синоптики, ведь основной сезон выхода тайфунов на Приморье обычно начинается в июле и длится до конца сентября. А вот июнь и октябрь, как правило, спокойные месяцы.

Ежегодно на Японское море и Приморье выходят в среднем от одного до четырех тайфунов, что всего лишь около девяти процентов от зародившихся. Меньше половины из пришедших в край оказывают влияние на нашу территорию. Но если вспомнить тот же «Майсак», жертвами которых стали как и достопримечательности, так и люди.

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