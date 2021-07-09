Траурная статистика: новые смерти и рост больных коронавирусом в Приморье

Еще четыре человека не смогли победить коронавирус в Приморье. Фото: Милана СОКОЛ

Появились очередные печальные новости по статистике распространения новой коронавирсуной инфекции в Приморье. За минувшие сутки победить опасное заболевание не смогли еще четыре человека, итого девять смертей всего за два дня. За последней месяц от осложнений, вызванных COVID-19, умирает все больше и больше пациентов. С начала эпидемии в крае погибли 829 человек.

Не лучшим образом обстоят дела и с заболевшими, показатели перешагнули пиковые отметки прошлой зимы. За сутки выявлено 247 новых случаев. За все время в крае заболели 48 887.

На сегодняшний день от коронавируса привились 260 602 пациентов в Приморье.

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