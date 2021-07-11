«Как соседи, пропадал кто»: в Приморье полицейские опрашивают жильцов домов, рядом с которыми нашли человеческую ногу

Сбор информации по поводу найденного фрагмента тела продолжается. Фото: Социальные сети

История с найденной 11 июля в Фокино человеческой ногой получила продолжение. Как поделились с корреспондентом «Комсомольской правды-Владивосток» жители близлежащих домов, сейчас полицейские делают поквартирный обход.

Напомним, утром, 11 июля, возле мусорных баков по улице Усатого, 16, была найдена человеческая нога. По предварительным данным экспертов, останкам около 2-3 дней, а нога на срезе будто зашита. Размер ноги около 40-41. От фрагмента тела желто-синего цвета шел неприятный запах.

Начиная с самого утра и до обеда, на месте происшествия работала следственная группа. В настоящее же время полицейские начали поквартирный обход. У жильцов домов, расположенных рядом с контейнерами для мусора, спрашивают, не пропадал ли кто-то из знакомых или соседей в последнее время, а также интересуются, живут ли рядом асоциальные личности, маргинальные элементы, зависимые или другие возможные представители люмпенов.

– У нас обходят дом. Спрашивают, как соседи, пропадал кто или нет, есть ли алкаши, – пояснила собеседница издания.

Сейчас оперативные сотрудники на месте происшествия не наблюдаются.

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