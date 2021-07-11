Дальний Восток
Еще
Радио
Дальний Восток
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток
Эксклюзив kp.rukp.ru
11 июля 2021 9:18

«Как соседи, пропадал кто»: в Приморье полицейские опрашивают жильцов домов, рядом с которыми нашли человеческую ногу

Работа следственной группы на месте происшествия закончена
Екатерина ТИХАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сбор информации по поводу найденного фрагмента тела продолжается.

Сбор информации по поводу найденного фрагмента тела продолжается.

Фото: Социальные сети

История с найденной 11 июля в Фокино человеческой ногой получила продолжение. Как поделились с корреспондентом «Комсомольской правды-Владивосток» жители близлежащих домов, сейчас полицейские делают поквартирный обход.

Напомним, утром, 11 июля, возле мусорных баков по улице Усатого, 16, была найдена человеческая нога. По предварительным данным экспертов, останкам около 2-3 дней, а нога на срезе будто зашита. Размер ноги около 40-41. От фрагмента тела желто-синего цвета шел неприятный запах.

Начиная с самого утра и до обеда, на месте происшествия работала следственная группа. В настоящее же время полицейские начали поквартирный обход. У жильцов домов, расположенных рядом с контейнерами для мусора, спрашивают, не пропадал ли кто-то из знакомых или соседей в последнее время, а также интересуются, живут ли рядом асоциальные личности, маргинальные элементы, зависимые или другие возможные представители люмпенов.

– У нас обходят дом. Спрашивают, как соседи, пропадал кто или нет, есть ли алкаши, – пояснила собеседница издания.

Сейчас оперативные сотрудники на месте происшествия не наблюдаются.

ПО ТЕМЕ

«На срезе будто зашита»: человеческую ногу обнаружили возле мусорных баков в Приморье

На месте происшествия работают криминалисты. Также там находится корреспондент «КП» (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14