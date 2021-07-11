Мэрия Владивостока обновила информацию по двухнедельному перекрытию центра города

Столицу Приморья все еще ожидают изменения на одном из самых оживленных участков дороги. Фото: Ярослав ЮРИН

Администрация Владивостока отсрочила перекрытие центра города для проведения ремонтных работ.

Так, работы по замене участка теплосети на улице Светлаской, 37, должны были начаться 12 июля и продлиться до 28 числа.

Судя по официальному сообщению, опубликованному ранее, дорога будет перекрыта возле магазина «Снайпер» и далее на площадь. С одной стороны ремонтируемый участок можно будет объехать по Корабельной Набережной, с другой – по Уборевича – Суханова – Пушкинской.

Однако старт ремонта дороги перенесен. Новая дата вместе со схемой движения транспорта появится позже.

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