Глава Минвостокразвития пообещал, что скоро ситуация с нехваткой икры решится

Жителей округа беспокоит эта ситуация. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье и на Сахалине произошло то, что, казалось, таким «мореориентированным» регионам не грозит – нехватка икры и, как следствие, повышение цен. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сказал, когда ситуация должна нормализоваться и что для этого нужно.

В торговых центрах Владивостока пропала красная икра, а там, где она есть, ценник на деликатес достиг 9 тысяч рублей за килограмм. Похожая ситуация сложилась и на соседнем Сахалине – там килограмм обходится в 10 тысяч рублей. Дешевле – только прошлогодний улов. Дальневосточных жителей крайне обеспокоила эта ситуация.

Алексей Чекунков заметил, что это говорит об одном: в 2020 году путина была плохая, позапрошлогодние запасы распродали, а в этом году улова еще не достаточно для всех. В этом же году все должно прийти в норму.

– В этом году рыбаки довольны. Говорят, что икрой всех накормят. С точки зрения цен – это вопрос спроса и предложения. Во все мире растет спрос на базовые товары. Искусственно регулировать эти вопросы сложно, это значит вмешиваться в рынок, – цитируют господина Чекункова СМИ. – Мы все выходцы из советской экономики, где искусственное регулирование приводило к дефициту. Самый верный способ понижать цены – увеличивать предложение.

По словам министра, сейчас идет налаживание рыбохозяйственного комплекса. Так, существуют хорошие проекты по созданию рыбного рынка во Владивостоке и других городах Дальнего Востока. Действуют и проекты по рыбной бирже. Кроме того, разные компании объединяют усилия, вкладывают миллиарды долларов и работают на то, чтобы их рынок был успешен и насыщен.

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