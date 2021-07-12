В Приморье сорока обокрала велосипедиста

Внимание птички привлекли блестящие детали.
Фото: принтскрин видео.
Весьма неординарно закончилась прогулка на велосипедах и встреча с птицей для жителей Приморья. Семья из Арсеньева решила насладиться активным отдыхом в выходные и явно не ожидала нападок наглой сороки, которая пыталась снять блестящие детали с транспорта.
Очевидец рассказал, что катался вместе с женой на велосипедах в парке «Восток». Когда мужчина заметил небывалый интерес птицы к своему транспорту, решил включить камеру мобильного телефона. Видео вышло довольно забавным.
Шутки ради велосипед кинул любопытной птичке колпачок от колеса. Сорока не растерялась и быстро утащила блестящее сокровище несмотря на явное возражение окружающих.
Стоит отметить, что встречи с птицами в Приморье не всегда носят позитивный характер. Так, в начале лета в центре Владивостока агрессивные вороны нападали на людей. Судя по всему, пернатые такими образом старались защитить свое потомство.
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