Антисанитария, просрочка и лотки вместо прилавков: во Владивостоке борются с нелегальными торговцами

Уличные торговцы встают на тротуарах, о соблюдении норм санитарии и других правил обычно речи не идет. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Во Владивостоке, как и в других городах, развита уличная торговля, что позволяет горожанам покупать товары в шаговой доступности и по приемлемым ценам. Но вот одно дело, когда предприниматель подходит к исполнению своих обязанностей с ответственностью и по всем правилам, а другое, когда продажа ведется, что называется «с коленки». И именно с такими торговцами борются власти в столице Приморья.

Мало того, что наспех сооруженные торговые точки уродуют облик города, так дельцы зачастую встают на тротуарах или в зоне действия пешеходных переходов, преграждая проход горожан. Жалуются местные жители и на то, что товары у нелегальных уличных торговцев часто бывают плохого качества, например, просроченные, однако вернуть свои деньги за испорченную продукцию редко удается, впрочем, как и доказать правоту. Ведь нелегалам закон не писан, сегодня в одной части города, завтра в другой. А уезжая, нерадивые предприниматели оставляют за собой горы мусора. Словом, от такой торговли больше вреда, чем пользы.

– Несанкционированная уличная торговля является прямым нарушением закона. Также она может послужить предпосылкой и для других правонарушений. Нередко реализация товаров происходит в антисанитарных условиях, отсутствует необходимое холодильное оборудование для хранения продуктов, у продавцов отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены, отсутствуют и документы на продукцию, подтверждающие ее качество и безопасность, – поделилась начальник общего отдела административно-территориального управления Первореченского района Елена Найденова.

Помимо всех перечисленных недостатков есть и еще один минус – нелегальные торговцы создают недобросовестную конкуренцию продавцам, которые работают в соответствии с законом. Поэтому специалисты постоянно держат на контроле вопрос уличной торговли в городе. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», часто проходят рейды по поиску недобросовестных предпринимателей. По закону, все торговые объекты должны находиться в согласованных местах. Сотрудники администрации выявляют нарушителей совместно с полицией, все данные передаются в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Так, во время проверки в Первореченском районе попались сразу шесть нарушителей, которые незаконно торговали на улицах Адмирала Горшкова, Анны Щетининой и Океанском проспекте. Всем грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Специалисты отмечают, что отличить сознательного продавца, торгующего по всем нормам и правилам от нарушителя довольно просто. Для начала нужно обратить внимание на саму торговую точку. Как правило, у нелегальных предпринимателей в ход идут ящики, коробки, лотки, раскладные столы и другие подручные средства. Все это великолепие выставляется на тротуарах, газонах и других не предназначенных для торговли местах. О соблюдении товарного соседства в подобных точках речи обычно не идет. Продукция вообще зачастую лежит на картонках на земле.

Стоит отметить, чтобы узаконить свой бизнес, продавец должен быть включен в схему размещения НТО. Сделать это можно через аукцион, если есть другие претенденты. В случае отсутствия соперников, согласование проходит без конкурса. Но желающий торговать по всем правилам обязательно должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя

– Рейды по выявлению и пресечению незаконной торговой деятельности регулярно проходят во всех районах города. Кроме того, к административной ответственности могут привлечь за парковку на газонах, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения в сфере благоустройства, – рассказали в администрации Владивостока.