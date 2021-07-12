«Машины в кашу»: стали известны подробности массового ДТП во Владивостоке

Массовая авария на объездной. Фото: www.instagram.com/prim_police.

«КП-Владивосток» сообщала о массовом ДТП на объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл, из-за которого полностью оказалось перекрыто движение в пригород. Как выяснилось, проезд на оживленном участке дороги не поделили сразу шесть авто. Из-за аварии в считанные минуты образовалась внушительная пробка.

Авария парализовала движение в сторону пригорода. Фото: www.instagram.com/prim_police.

Авария произошла 12 июля в районе строения 1 дома №3 на улице Верещагина.

– На место прибыл наряд дорожно-патрульной службы. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего и оказывают необходимую помощь участникам дорожного движения. По предварительной информации, пострадали две девушки, – сообщили официальные представители ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Ранее были перекрыты обе полосы в направлении низководного моста, в 20:15 движение открыли.

«Машины в кашу», «Вот это замес», – комментируют аварию очевидцы. Судя по кадрам с места ЧП, больше всего пострадал Nissan March. По предварительной информации, также участниками аварии стали Suzuki Escudo, Toyota Allion, Nissan Expert, Toyota Prius и BMW.

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