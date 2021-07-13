«Прошу родителей откликнуться»: подростки напакостили под камерой в Приморье

Выяснить, кто забрался на участок, помогла камера. Фото: принтскрин видео.

Полакомиться ягодой с чужого участка решили юные жители Уссурийска. Сначала ребята рвали угощение через забор, но позже осмелели и пробрались на огород, потоптав растительность и собрав урожай, явно выращенный не для них. Возможно, хозяева и не узнали бы кто наплевал на их труды, но установленная на доме камера помогла внести ясность в ситуацию.

– Прошу родителей откликнуться, чтобы злость наша не дошла до участкового. Ягоду оборвали, кусты потоптали. Улица Карбышева, – поделились в сети владельцы участка.

Мнения взрослых кардинально разделились.

«А мы тоже в детстве тырили, только видеокамер не было», «Смотрю на данное видео и радуюсь, что не перевились еще нормальные дети. Куда лучше, чем эти комнатные растения», «Какое счастье, что в наше время не было камер. До сих пор помню вкус соседкой клубники и яблок», – отмечают те, кто не видит в поступке молодежи ничего предосудительного.

Другие же считают, что подобные выходки нужно наказывать.

«Вы сначала посадите, вырастите, а потом рвите», «Ну что за хайп на ровном месте. Вы публично поощряете воровство?», «Раньше сосед сидел в засаде с берданкой с солью, а теперь всего лишь какая-то камера», – делятся мнениями приморцы.

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