Делал «глушилку» для рыбы: взрыв в Фокино проверила ФСБ

Ударная волна снесла дверь в квартиру и вынесла окна. Фото: Анна СОБОЛЬ

Ситуация со взрывом в квартире жилого дома в Фокино получила продолжение. Громким происшествием заинтересовались сотрудники МВД и ФСБ. Как рассказали «Комсомольской правде-Владивосток», правоохранители выясняют все детали случившегося.

В три часа ночи 13 июля в одной из квартир на улице Белашева, 16, прогремел взрыв. Как потом расскажут корреспонденту «Комсомолки» местные жильцы, грохот стоял на весь район. Ударная волна оказалась настолько сильной, что дверь сорвало с петель, разлетелись на мелкие осколки окна в квартире и подъезде, а также треснули стекла некоторых стоящих рядом с домом машин.

На место происшествия приехали сотрудники МВД, ФСБ и МЧС. Они выяснили, что квартирой, где и случился взрыв, владеет 36-летний мужчина. По информации полиции, он получил незначительные телесные повреждения, и его даже смогли доставить в отделение. Так, по словам виновника «торжества», он хотел сделать устройство для глушения рыбы.

Поверили жителю Фокино или нет, покажет время и начатая проверка. Однако редакции известно, что мужчина постоянно увлекался алкоголем и неоднократно привлекал внимание правоохранительных органов.

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