Подрядчики не справились с работой по вывозу веток с кладбищ

Во Владивостоке пытаются решить проблему с вывозом веток с кладбищ. Фото: vlc.ru

Неоднократно жители Владивостока жаловались на то, что кладбища в городе завалены ветками и поломанными деревьями. «КП-Владивосток» подробно рассказывала об этом. На ликвидацию последствий «ледяного апокалипсиса» администрация приморской столицы дополнительно выделила 6,6 миллионов рублей. Однако работа по вывозу веток застопорились. Как оказалось, сразу два подрядчика, взявшие на себя обязательства, попросту не справляются с поставленными задачами.

Мэрия ранее провела электронный аукцион по уборке веток с территорий кладбищ. По его итогам победителем стала компания «Вертикаль -2», которая должна была расчистить от завалов кладбища «Морское» и «Аякс». Участник торгов понизил стоимость услуг на 31%. Вторым подрядчиком выступил ИП Коробченко А.А. Снизив цену на аукционе больше чем на 60%, бизнесмен получил контракт на уборку «Лесного» и «Центрального». Вот только дальше демпинга дело особо не пошло.

– Оба подрядчика приступили к работам, однако выполнить их не могут. Сейчас мы видим приостановленные на несколько дней мероприятия по распиливанию и вывозу веток. Ведем переговоры с компаниями. С большой долей вероятности контракты мы вынуждены будем с ними расторгнуть и искать новых подрядчиков. За неисполнение обязательств подрядные организации внесем в реестр недобросовестных поставщиков. Работы им также никто не будет оплачивать», – рассказал о ситуации заместитель главы города – руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Стоит отметить, что после ледяного дождя весь город оказался завален несколькими тысячами деревьев. На кладбищах порядок пытались навести силами волонтеров. На безвозмездной основе с вывозом веток помогали сотрудники муниципальной похоронной службы «Некрополь» и различных коммерческих организаций. Однако, по словам специалистов администрации города, впереди еще очень много работы, именно поэтому решено было провести аукционы и нанять специалистов. Сейчас с фирмами, которые не справились с уборкой в местах захоронений, планируется расторгнуть контракты. Мэрия намерена найти новых подрядчиков, которые подойдут более ответственно к работе.

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