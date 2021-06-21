«Как подойти к могилам?» Ситуация на кладбище Владивостока вывела горожан из себя

Местные жители возмущены происходящим на кладбище. Фото: Милана СОКОЛ

Горы мусора и ветвей, сваленные в огромные кучи, преграждают путь желающим навестить усопших родственников на Морском кладбище во Владивостоке. Как оказалось, даже спустя полгода, с последствиями «ледяного апокалипсиса», во время которого оказались поломаны тысячи деревьев, в столице Приморья разобрались не до конца.

Напомним, Морское кладбище серьезно пострадал во время ледяного дождя в ноябре. Здесь не только оказались повалены деревья, ну и рухнула опора ЛЭП, питающая Первомайский район. Долгое время велись восстановительные работы, район снова запитали, деревья частично убрали, однако с вывозом мусора решили почему-то крайне затянули.

Возмущенные очевидцы поделилась кадрами с Морского кладбища в сети. С просьбой наконец-то разобраться со сложившейся ситуацией.

– Речь не о пакетах с мусором, а о. спиленных деревьях, завалены все проходы,дорожки действительно невозможно подойти к могилкам. А на многих могилках, прям в оградках лежат огромные деревья без мужской силы их не убрать, сплошное безобразие. Почему никто не отвечает за порядок или в их планах только мзду собирать? – соглашаются с автором видео и другие жители Владивостока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это же могилки детей, какими нужно быть нелюдями». Увиденное на кладбище повергло приморцев в шок

Очевидцы оказались крайне возмущены подобным исходом родительского дня (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14