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Владивосток21 июня 2021 2:14

«Как подойти к могилам?» Ситуация на кладбище Владивостока вывела горожан из себя

Очевидцы показали, что там сейчас творится
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Местные жители возмущены происходящим на кладбище.

Местные жители возмущены происходящим на кладбище.

Фото: Милана СОКОЛ

Горы мусора и ветвей, сваленные в огромные кучи, преграждают путь желающим навестить усопших родственников на Морском кладбище во Владивостоке. Как оказалось, даже спустя полгода, с последствиями «ледяного апокалипсиса», во время которого оказались поломаны тысячи деревьев, в столице Приморья разобрались не до конца.

Напомним, Морское кладбище серьезно пострадал во время ледяного дождя в ноябре. Здесь не только оказались повалены деревья, ну и рухнула опора ЛЭП, питающая Первомайский район. Долгое время велись восстановительные работы, район снова запитали, деревья частично убрали, однако с вывозом мусора решили почему-то крайне затянули.

Возмущенные очевидцы поделилась кадрами с Морского кладбища в сети. С просьбой наконец-то разобраться со сложившейся ситуацией.

– Речь не о пакетах с мусором, а о. спиленных деревьях, завалены все проходы,дорожки действительно невозможно подойти к могилкам. А на многих могилках, прям в оградках лежат огромные деревья без мужской силы их не убрать, сплошное безобразие. Почему никто не отвечает за порядок или в их планах только мзду собирать? – соглашаются с автором видео и другие жители Владивостока.

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