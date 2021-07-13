Избирательная кампания «Осень-2021» в Приморье вступила в активную фазу

Владивосток Фото: Сергей БАЛАНОВ

Эта осень обещает быть в Приморье особенно интересной. Наряду с главным событием - выборами Государственной Думы VIII созыва – в нашем крае пройдет ряд муниципальных выборов и главные региональные – в Законодательное собрание. Об основных тенденциях и особенностях нынешнего электорального цикла рассказал председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий.

На днях состоялась пресс-конфереренция, где был представлен подробный аналитический доклад об особенностях этих выборов, подготовленный экспертами Общественной палаты РФ и Ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Доклад был рассмотрен на площадке Общественной палаты Приморского края.

- Каждая избирательная кампания уникальна, это складывается из совокупности политических и социально-экономических факторов. Одна из ключевых тенденций, которую мы наблюдаем в развитии избирательного процесса в России - усиление конкуренции. Причем, это происходит по всей выборной «вертикали». Наблюдается постоянный рост числа кандидатов на выборах в региональные парламенты и органы местного самоуправления, появляются новые партии, лица, в связи с чем увеличивается представительство различных партийных фракций в законодательных собраниях. Все это обусловлено демократичностью и гибкостью нашего избирательного законодательства, которое постоянно совершенствуется. А также развитием институтов, обеспечивающих его реализацию, которые активно ведут информационно-просветительскую работу, согласно своим полномочиям, - сказал Борис Ступницкий.

По его словам, в условиях роста политической конкуренции увеличивается и роль общественного мониторинга и контроля. Ведь конкурентная борьба должна вестись открыто и в рамках правового поля.

Напомним, выборы пройдут в три дня – 17-19 сентября. Приморцы будут выбирать три депутата в Госдуму по одномандатным округам, а также 40 депутатов в Законодательное собрание края, из которых 30 избираются по округам, а еще 10 – по партийным спискам.