Перешагнули отметку в 50 000: число больных и умерших от коронавируса в Приморье растет

Коронавирус продолжает свирепствовать в Приморье. Фото: Милана СОКОЛ

По официальной информации, за минувшие сутки в Приморье подтвердилось еще 257 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Край перешагнул очередную отметку, в этот раз в 50 000. С начала пандемии заболели уже 50 151 человек.

Продолжает увеличиваться и число смертей от опасной инфекции. По сообщению оперштаба по борьбе с COVID-19 в Приморье, только за последние несколько суток списки умерших пополнили сразу 10 имен.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Чтобы сдержать рост заболеваемости в крае открываются дополнительные пункты вакцинации. Всего на сегодняшний день привито 276 838 приморцев.

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