30 новых пунктов вакцинации откроют в Приморье

К 1 октября важно привить 60 % населения Приморского края. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 12 июля, на заседании оперативного штаба губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что только вакцинация является надежной преградой росту заболеваемости. Он отметил, что на этой неделе в Приморье откроют еще 30 пунктов вакцинации и призвал глав муниципалитетов нарастить темпы прививочной кампании.

В крае привилось 29% населения, из 268 871 вакцинированного, второй компонент уже получили 179 379 граждан. На пункты вакцинации ежедневно обращаются более 5 тысяч человек. К сожалению, этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета. На прошлой неделе в Приморье было выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом в сутки – 251 человек. На данный момент занятость коечного фонда составляет 90-95 %.

- Мы еженедельно наращиваем коечный фонд, - объяснила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко. - На прошлой неделе развернули госпиталь в Артеме, открыли койки в Октябрьской центральной районной больнице, которая закроет вопросы госпитализации по Октябрьскому, Пограничному, Ханкайскому и Хорольскому округам. Поскольку госпиталь уссурийской больницы, где развернут на полную мощность весь коечный фонд, работавший на пике прошлого года, сегодня не справляется с потоком госпитализаций из края. К концу этой недели открываем койки в краевой клинической больнице №2.

К сожалению, из-за роста заболеваемости, нагрузка на систему здравоохранения растет, а значит, что плановую и обычную помощь населению придется ограничить. Медики работают уже второй год с непрерывной высочайшей нагрузкой. Анастасия Худченко напомнила, что тяжелее всего придется во время эпидемиологического сезонного периода – с 1 октября. К этому времени важно иммунизировать 60 % населения хотя бы одной дозой вакцины. Только на прошлой неделе в регионе увеличили количество стационарных и мобильных прививочных пунктов – до 130 и 67 соответственно, на этой откроют еще 30. Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

Получить вакцину можно бесплатно в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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