Главный терапевт Минздрава РФ рассказала, как можно управлять пандемией

В Приморье привилось уже 29% населения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье с начала пандемии коронавируса заболели более 50 тысяч человек. Не всем удалось победить болезнь, только за несколько последних дней она унесла жизни 10 человек. По данным Минздрава России, напряженная эпидситуация отмечается в 65 регионах страны, причем заражаются не только пожилые граждане и люди с ослабленным иммунитетом, но и россияне моложе 40 лет.

Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина уверена, что ситуацию с пандемией можно сделать управляемой благодаря вакцинам.

-Три отечественные вакцины четко доказали свою эффективность и безопасность. Мы видим, что эпидситуация, которая ухудшается, доказывает, что сейчас время действовать – пойти и привиться. При этом в мире нет ни одной вакцины, которая бы защищала от заражения на 100%. Однако, даже если человек заболеет, то перенесет коронавирусную инфекцию в легкой форме.

Медики напоминают, что иммунитет формируется лишь спустя три недели после получения второго компонента вакцины. До этого важно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест массового скопления людей. Только 0,5 % людей, получивших прививку, заболели коронавирусом.

- Причем даже в случае возникновения заболевания у тех, кто получил вакцину, оно протекает легче, - объяснил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. - Формирование коллективного иммунитета – наша общая важная задача в борьбе с пандемией. Без этого невозможно будет снять ограничения, вернуться к прежней жизни, видеться с друзьями и родственниками без опасения тяжело заболеть или заразить их.

На прошлой неделе в Приморье было выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом в сутки – 251 человек. На данный момент занятость коечного фонда составляет 90-95 %. Из-за срочного разворачивания инфекционных отделений, объемы плановой медицинской помощи населению приходится урезать. Министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко напомнила, что тяжелее всего придется в сезон эпидемиологических заболеваний, который традиционно начинается в октябре. К этому моменту необходимо вакцинировать 60 % населения.

С этой недели в Приморье будут работать 227 пунктов вакцинации. К маломобильным гражданам и пенсионерам на дом выезжают прививочные бригады. Для получения такой услуги необходимо оставить заявку в поликлинике. Вакцинация бесплатна и проходит в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. Адреса пунктов вакцинации можно узнать по ссылке или по телефону 112. «Горячая линия» доступна с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и с 8:00 до 15:00 в субботу.

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