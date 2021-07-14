Решение принято. Стало известно, когда перекроют центр Владивостока для срочного ремонта

В центре модернизируют тепловые сети. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» заменит теплосеть и проходной канал, расположенные в самом центре приморской столицы. Для срочного ремонта планируется перекрыть улицу Светланскую. По уточненной информации, работы начнутся 30 июля. Специалисты должны закончить к 15 августа, но, по возможности, попытаются ускорить сроки.

Напомним, на одном из самых оживленных участков города модернизируют изношенные тепловые сети, заложенные больше 30 лет назад. Изначально приступить к работам планировалось 12 июля, но сроки были скорректированы после дополнительного обследования.

Устаревший трубопровод и канал по которому проходят трубы находятся под проезжей частью в районе перекрестка улиц Уборевича, Светланской и Береговой. Согласно официальной экспертизе, которую провели представители ВПЭС, участок теплотрассы в аварийном состоянии и подлежит замене.

По каналу проходят важные коммуникации, поломки которых грозят серьезными коммунальными авариями. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

– По каналу проходят жизненно важные коммуникации: тепловые сети, кабельные линии, линии связи. Если не выполнить срочную реконструкцию, возможны не просто порывы и аварии, а провалы дорожного полотна, – рассказали специалисты. Стоит отметить, что четыре года назад на этом участке уже провалилась машина в образовавшеюся яму.

Естественно, что масштабный ремонт не сможет пройти, когда по дороге движутся тысячи машин, поэтому проезд и парковку придется ограничить. Уже 30 июля к реконструкции приступит подрядчик ООО «Дальстам». Ограничения введут на участке в районе дома №37 на Светланской (магазин «Снайпер») и далее в сторону площади. С одной стороны ремонтируемый участок можно будет объехать по Корабельной Набережной, с другой – по Уборевича – Суханова – Пушкинской.

Жителей города просят с пониманием отнестись к ситуации ради безопасности и бесперебойной подачи горячей воды и отопления. Всего в этом году во Владивостоке заменят порядка 3,7 километров теплосетей. Как сообщила пресс-служба администрации города, ремонт запланирован на Тунгусской, Нерчинской, Крыгина, Сахалинской, Ильичева, Уборевича, Береговой, Светланской, Шепеткова, Невельского, Громова, Черемуховой, 18-20, Бестужева, Окатовой, в Стрелковом переулке, на Ватутина и Нейбута.